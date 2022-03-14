الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة كوابل الاليمنيوم في سوق أهراس

من بين ضحاياهم مؤسسة السكك الحديدية…

نجحت، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزوابي في ولاية سوق أهراس، في الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة الكوابل الاليمنيوم، متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة الزوابي وضواحيها، تنشط عبر إقليم سدراتة الزوابي ومداوروش.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من كوابل الاليمينيوم قدرت بـ 430 مترا و كدا شاحنة من الحجم الكبير، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 35 مليون سنتيم، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

حجز 430 متر من الكوابل

عملية الإطاحة بنشاط الشبكة ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الدرك الوطني إقليم الاختصاص ، والتي مفادها وجود أشخاص يقومون بسرقة كوابل الاليمينيوم الخاصة بسكك الحديدية ، و بعد استغلال امثل للمعلومات وفتح تحقيق في القضية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية ، تم تمديد الاختصاص و تفتيش إحدى المستودعات المستغلة من طرف الشبكة، أين تم العثور على كميات معتبرة من الكوابل المسروقة ، قدرت ب 430 متر سرقت من مؤسسة السكك الحديدية، بالإضافة إلى شاحنة من الحجم الكبير هدا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين ، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية ، خلال الساعات القليلة القادمة ، للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة بالتعدد والليل واستحضار مركبة ، تخريب ممتلكات عمومية ، إخفاء أشياء مسروقة .

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تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ،بثنية الحد بحر هذا الأسبوع من الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية ،حيث كانت هذه الاخيرة تنشط عبر اقليم الولاية وخاصة المناطق المعزولة،حيث قدرت الكمية الاجمالية ب120 كلغ اي ما يعادل 600 متر .

تم حجز شاحنتين صغيرتين وسيارة سياحية كانت تستعمل في نقل الاسلاك الكهربائية.

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عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت عناصر أمن دائرة المالح التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية كانت تنشط على مستوى إقليم الولاية.

و حسب مصادر “النهار أونلاين” فإن العملية مكّنت من توقيف 4 أشخاص كانوا يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية. لتتقدم مصالح سونلغاز بشكوى رسمية باشرت من خلالها المصالح الأمنية لدائرة المالح تحرياتها.

كما أسفرت التحريات و في ظرف وجيز عن توقيف الفاعلين. مع ضبط كمية من الكوابل النحاسية كانت بحوزتهم. لتقوم عناصر الشرطة بإنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.