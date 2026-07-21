الإطاحة بشبكة يقودها “حراق” لتنظيم رحلات الهجرة السرية انطلاقا من عين البنيان

فككت مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة عين البنيان شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، يقودها شخص يدعى “بوعلام”، يقيم بباريس بطريقة غير شرعية، يشتبه في إشرافه على تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من الشواطئ الغربية للعاصمة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 60 و75 مليون سنتيم للمترشح الواحد.

وجاءت العملية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الشراقة، عقب ورود معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود مجموعة من الشباب. تنشط في استقطاب الراغبين في الهجرة السرية والتخطيط لرحلات عبر قوارب الموت. انطلاقا من شاطئ عين البنيان.

وبعد تكثيف التحريات ومراقبة تحركات المشتبه فيهم، أوقفت الشرطة الشاب “ب.م.أ” (21 سنة). الذي كشفت التحقيقات الأولية عن الاشتباه في تورطه كذلك في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأظهرت عملية فحص هاتفه النقال وجود محادثات ورسائل إلكترونية تتعلق بعرض وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية. إلى جانب مراسلات أخرى تخص الإعداد لرحلات هجرة غير شرعية. كان يجري خلالها التنسيق مع المدعو “بوعلام” المقيم بفرنسا.

كما تضمنت الرسائل رغبة المتهم في الهجرة، حيث طلب منه المتهم الرئيسي الالتحاق برحلة مبرمجة بتاريخ 5 أفريل الماضي. مع تسديد مبلغ 60 مليون سنتيم وتركه بمنزل عائلته.

كما قادت التحريات إلى تحديد هوية مشتبه فيه ثان يدعى “ج.أ”، تبين أنه تواصل بدوره مع المدعو “بوعلام”. واتفق معه على المشاركة في الرحلة مقابل 75 مليون سنتيم. ويقبع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت إلى جانب المتهم “ب.م.أ”.

وخلال جلسة المحاكمة، أقر المتهم “ب.م.أ” بأنه كان يرغب فعلا في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية نحو أوروبا. غير أنه نفى أن يكون قد خطط أو نظم أو حرض أي شخص على الهجرة. مؤكدا أنه تراجع عن فكرة “الحرقة” قبل توقيفه.

أما المتهم الثالث “ج.أ”، المتابع في حالة إفراج، فأوضح أنه فكر في الهجرة غير الشرعية بعد حديث جمعه بالمتهمين الموقوفين، باعتبارهما من أبناء حيه. مضيفا أنه كان يحوز المبلغ المطلوب لتكاليف الرحلة، غير أنه عدل عن الفكرة في اليوم نفسه.

ومن جهته، دفع دفاع المتهم “ب.م.أ” بعدم قيام أركان جنحة ترويج المخدرات. موضحا أن موكله لم يضبط في حالة تلبس، ولم تحجز بحوزته أي كمية من المخدرات أو المؤثرات العقلية. وأن ما ورد في هاتفه لا يعد دليلا كافيا للإدانة. وأضاف أن موكله اعترف بأنه كان مستهلكا للمخدرات، وخضع سابقا للعلاج من الإدمان.

وبخصوص تهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية، أكد الدفاع أن موكله لم يكن منظما للرحلات، وإنما كان مجرد مترشح للهجرة، وأن مشروع مغادرته التراب الوطني لم يتجاوز مرحلة الرغبة. ولم يقترن بأي محاولة فعلية للتنفيذ، ملتمسا براءته من جميع التهم. أو احتياطيا إفادته بالبراءة لفائدة الشك.

وبدوره، أكد دفاع المتهم الثاني “ب.ك” أن موكله كان يرغب في الهجرة السرية. لكنه لم يشارك في تنظيمها أو الإعداد لها، ملتمسا الحكم ببراءته.

كما طالب المتهم الثالث، المتابع في حالة إفراج، بإفادته بالبراءة، نافيا أي تواصل مباشر مع المدعو “بوعلام”. ومؤكدا أن حديثه بشأن الهجرة اقتصر على نقاش دار بينه وبين ابن حيه “ب.م.أ”، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

وأمام ما ورد في الملف من وقائع، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 300 ألف دينار، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 4 أوت المقبل.