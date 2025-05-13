الإطاحة بشبكة ينطلق نشاطها من المغرب وضبط 5 قناطير “مخدرات” مموهة بالبطيخ في معسكر

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، خلال الأسبوع المنصرم. من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة ينطلق نشاطها من المغرب. وتم توقيف 4 أشخاص من عناصرها، مع ضبط كمية معتبرة من القنب الهندي تجاوزت خمسة قناطير.

وقد نفذت هذه العملية عقب عمل ميداني مكثف، مكّن محققي الفرقة من كشف نشاط شبكة إجرامية منظمة. كانت تخطط لتمرير شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب، عبر إقليم ولاية معسكر. في اتجاه الولايات الوسطى والشرقية من الوطن.

كما أسفرت التحريات عن توقيف أحد أفراد الشبكة، الذي أسندت إليه مهمة مراقبة مسار الشاحنة “الكشاف” التي كانت تنقل هذه الكمية الضخمة من السموم.

ومواصلة في التحريات، تم التوصل إلى تحديد مواصفات الشاحنة المستخدمة في نقل شحنة المخدرات. وقد جرى توقيفها وسائقها بمنطقة سفيزف ولاية سيدي بلعباس، حيث خضعت لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط 511 كلغ من القنب الهندي. كانت مخفية داخل مخبأ سري معد بإحكام أعلى صندوق الشاحنة، الذي تم تحميله بكميات من البطيخ الأحمر لغرض التمويه.

نشاط الشبكة يمتد إلى المغرب

كما تمكن عناصر الفرقة من توقيف شخصين آخرين ينتميان إلى الشبكة الإجرامية المنظمة، التي تبيّن أن مخططها الإجرامي ينطلق من المغرب. حيث كان أفرادها على تواصل مباشر مع العقل المدبر للعملية “شخص مغربي”، عبر إحدى تطبيقات الإتصال والمراسلة الفورية.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت أيضا من ضبط وإسترجاع الشاحنة المخصصة لنقل المخدرات. 05 مركبات من مختلف العلامات كانت تستعمل من قبل الشبكة الإجرامية. و مبلغ مالي يقدر بـ 33 مليون سنتيم من العملة الوطنيةمن عائدات النشاط الإجرامي. مبلغ مالي بالعملةالمغربية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة يوم الإثنين 12 ماي 2025، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، عن قضايا الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال.

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