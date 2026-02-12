الإطاحة بشبكتين إجراميتين حاولتا إغراق أحياء العاصمة بقرابة 3 ألاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الكاليتوس وكذا فرقة الشرطة القضائية. التابعتين لأمن المقاطعة الإدارية براقي بحر الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بشبكتين إجراميتين تتكون من 5 أشخاص مشتبه فيهم ينشطون في مجال بيع وترويج المؤثرات العقلية .

كما مكنت العملية هذه من ضبط 2881 كبسولة من المؤثرات العقلية. مع ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 8 ملايين سنتيم من العائدات الإجرامية .

وحسب بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الخميس ملابسات القضية. انطلقت عقب استغلال معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود جماعتين إجراميتين تروّج المؤثرات العقلية. على مستوى عدة أحياء ببراقي .

و في اطار التحقيق المفتوح باشرت الضبطية القضائية التحريات الميدانية ، أين تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه فيهم، بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا.

وفي ذات السياق تم برمجة عمليات شرطة لبؤر الإجرام مع تفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ليتم توقيفهم .

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لانجاز ملف جزائي ضدهم ومتابعتهم وفقا للقانون.

