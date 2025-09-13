الإطاحة بشبكتين إجراميتين وحجز كيف ومهلوسات بباب الوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكتين إجراميتين تتكون من 10 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية، ضبط 2 كغ و215 غ من المخدرات “كيف معالج”. و6915 كبسولة من المؤثرات العقلية و742 وحدة مشروبات كحولية غير مفوترة.

ونفذت هذه العملية، عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط الشبكتين الإجراميتين. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية. ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.

كما تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ27 مليون و550 ألف سنتيم. إضافة إلى سلاح أبيض و742 وحدة مشروبات كحولية غير مفوترة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة باب الوادي وفقا لملف إجراءات جزائية.