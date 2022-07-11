الإطاحة بشبكتين إجراميتين وحجز مخدرات ومهلوسات بالبليدة

تمكنت شرطة البليدة، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين تتاجران في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، فقد تمكنت شرطة البليدة، في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين.

كما تم خلال هاتين العمليتين، حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء.

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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السابع الرغاية، بأمن الرويبة من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت معالجة قضية الحال تحت الإشراف الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا.

حيث تمكنت خلالها عناصر ذات المصلحة من توقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر، مسبوقين قضائيا.

كما مكنت العملية من ضبط وحجز 2707 قرص من المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 78.500 دج. ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ350 أورو و03 هواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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