الإطاحة بشبكتين لترويج المخدرات وحجز 104786 قرص مهلوس بقسنطينة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة “SRLCO” بالشرق قسنطينة بحر هذا الأسبوع ، في عمليتين منفصلتين ، من شل نشاط شبكتين إجراميتين منظمتين. أسفرتا عن ضبط 104786 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية المنشأ. و48.05 كلغ من الكيف المعالج ، مع توقيف 04 أشخاص.

العملية الأولى نفذت عقب استغلال معلومات مؤكدة ، مكنت من إحباط مخطط إجرامي لنقل وترويج شحنة من المؤثرات العقلية عبر الولايات الشرقية. مع توقيف شخصين وضبط 104786 كبسولة من نوع بريغابالين ذات منشأ أجنبي. إضافة إلى حجز المركبة المستعملة في نقل هذه السموم.

أما العملية الثانية ، أسفرت عن توقيف شخصين مع ضبط كمية من المخدرات “الكيف المعالج” تقدر بـ 48.05 كلغ. وحجز مركبة كانا يستغلانها في نشاطهما الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون بأم البواقي ووكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.