الإطاحة بشبكتين مختصتين في سرقة المنازل بسكيكدة

تمكن عناصر أمن ولاية سكيكدة، من الإطاحة بشبكتين مختصين في سرقة المنازل بكل من سكيكدة وعزابة.

وأسفرت العملية التي قام بها مصالح الأمن عن توقيف 6 أشخاص تتوراح اعمارهم مابين 24 إلى 33 سنة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية سكيكدة، تعود وقائع القضية الأولى بناء على شكوى تقدم بها سكان عمارة بحي رابح بيطاط بسكيكدة

تفيد تعرض مسكن أحد الجيران للسرقة بالكسر من طرف مجهولين.

وعلى إثر ذلك تنقل عناصر الشرطة القضائية أين تم فتح تحقيق الذي اسفر

عن توقيف أحد المشتبه بهم و تشخيص شريكيه في عملية السرقة مع استرجاع المسروقات التي تم إخفاؤها.

كما كشفت التحقيقات أن المشتبه به الرئسي قام بترصد الضحية اين اغتنم فرصة غيابه عن المنزل ليقوم بسرقته

حيث استولى على كل ماخف وزنه وغلى ثمنه وبعد تفتيش منزله تم العثور على بعض الحلي كما قام ببيع بعضها لصاحب محل بيع المجوهرات بحي مرج الذيب.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

أما القضية الثانية تعود وقائعها بعد شكوى تقدم بها احد المواطنيين

والتي تفيد بتعرض مسكن أخيه الغائب عن المنزل المتواجد بمفرزة داليا بعزابة إلى السرقة من طرف مجهولين.

بعد ذلك تقدم عناصر الامن أين تم فتح تحقيق الذي بين أن الفاعلين استولوا على خزينة فولادية

بها مجموعة من الحلي ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية بالإضافة إلى بعض الوثائق الإدارية وبندقية صيد

واسفرت التحريات التي قامت بها مصالح الامن إلى توقيف 3 أشخاص واسترجاع المسروقات وتسليمها لصاحبها.

وافضت التحقيقات أن الموقوفين قاموا بسرقة المسكن ليلا واخد الخزنة الفولادية ورميها عبر النافدة وتحويلها باستعمال سيارة إلى منطقة طريق بيسي أين تم فتحها وأخذ المجوهرات

وتم تقديم الموقوفين امام العدالة لاستكمال إجراءات التحقيق.