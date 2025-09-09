الإطاحة بشبكتين وحجز قرابة رُبع مليون قرص مهلوس

تمكّنت المصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني، في عمليتين متتاليتين، من ضبط 247 ألف و450 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين. وتوقيف 14 شخصا ينتمون لشبكتين إجراميتين منظمتين.

العملية الأولى، نفذها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات ” SCLTIS “. وأسفرت عن ضبط 127 ألف و950 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابالين ” بإحدى ولايات الجنوب الغربي للوطن. كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة ومركبتين نفعيتين، مع توقيف 12 عنصرًا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة. كانت تخطط لتمرير هذه الشحنة من السموم نحو الولايات الوسطى للوطن.

أما العملية الثانية، نفذها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، ومكنت من ضبط 119 ألف و500 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابالين “. كانت مخفية ومموهة داخل مخبأ سري مستحدث بأحد أجزاء شاحنة، مع توقيف سائقها ومرافقة المشتبه فيهما.

أسفرت أيضا هاتين العمليتين، المنجزتين تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط وإسترجاع شاحنتين وتسع مركبات من مختلف الأنواع والأصناف كانت تستعمل في النشاط الإجرامي. بالإضافة كذلك إلى

مبالغ مالية بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية، قاربت الـ 700 مليون سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام كل من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائري المتخصص بوهران ووكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.