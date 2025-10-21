الإطاحة بشبكتي التهريب الدولي للمركبات والتزوير في وهران

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) لوهران من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكتين منظمتين ذات إمتداد دولي. مختصتين في تهريب المركبات والتزوير في ملفاتها القاعدية.

وأسفرت العملية عن إسترجاع 13 مركبة من مختلف العلامات ودراجة نارية، تم طمس مواصفاتها التقنية وتزوير وثائقها لغرض وضعها للسير بالتراب الوطني.

العمليتان النوعيتان ثقذتا عقب عمل ميداني محكم مكن محققي المصلحة من كشف الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل الشبكتين الإجراميتين وتحديد هويات أعضائها حيث تم توقيف خمسة (05) أشخاص من عناصرها ” محل ستة عشر (16) أمرا بـ القبض”.

توسيع نطاق البحث والتحري في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفر عن توقيف باقي أفراد الشبكتين، ليصل العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين إلى أحد عشر (11) شخصا من بينهم موظفان (02) عموميان إلى جانب ضبط وإسترجاع 32 بطاقة رمادية مزورة، وبطاقات مراقبة تقنية وشهادات تأمين بهويات مزورة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران