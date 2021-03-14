الإطاحة بشخصين اختطفا طفلا واحتجزاه داخل سيارة في “زيغود يوسف” بقسنطينة

الضحية فرّ إلى مركز الشرطة مكبّل اليدين

نجحت مصالح أمن دائرة “زيغود يوسف” في قسنطينة، في توقيف مسبوقين قضائيا، يبلغان من العمر 42 و53 سنة، تورطا في اختطاف طفل واحتجازه تحت طائلة التهديد والتعنيف.

وهي القضية التي تعود إلى تقدم الضحية إلى مقر أمن الدائرة مقيد اليدين بواسطة شريط بلاستيكي، حيث أكد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين أثناء تواجده في زيارة شقيقته بمدينة الخروب، وبعد خروجه من البيت لاقتناء بعض الحاجيات، صادفه شخص وطلب منه ركوب السيارة برفقة شخص آخر، ليفاجأ بتغيير وجهة المركبة، وقام المعنيان بتقييده بواسطة شريط بلاستيكي وتهديده بالتعذيب، قبل تحويله ليلا إلى مدينة “زيغود يوسف”، أين قضى الليلة داخل سيارة، ليتمكن بعدها من الفرار والتوجه إلى مصالح الشرطة، لتتم مباشرة التحريات من طرف مصالح أمن دائرة “زيغود يوسف” بناءً على المواصفات المقدمة، مما مكّن من تحديد هوية الفاعل الرئيسي وشريكه، ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيق قبل تقديمهما أمام النيابة المحلية عن تهم تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، جناية اختطاف طفل دون 18 سنة، مع العنف واحتجازه من دون إذن من السلطة المخولة قانونا، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس.