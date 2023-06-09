الإطاحة بشخصين بتهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، من توقيف شخصين عن قضيـة تكوين جمعية أشرار، والاتجار غير المشروع للمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت قضية الحال على إثر معلومة مفادها دخول كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات عن طريق جلبها من قبل شاب بوسيلة نقل جماعية.

لتقوم الضبطية بإسداء تعليمات للفرق العاملة بالميدان قصد التقصي والتأكد من المعلومة.

وكانت أطوار العملية تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة ومكنت الفرقة من تحديد مكان وتاريخ الصفقة وتسليم هاته السموم التي ستكون لشخص أخر بإتنظاره على مستوى المحطة. ليتم الترصد لهما وتوقيفهما في حالة تلبس.

وأسفرت القضية عن ضبط و حجز 8190 كبسولة أجنبية الصنع داخل محفظة يدوية، ومبلغ مالي يقدر بـ 20.000 دج من عائدات الترويج.

ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.