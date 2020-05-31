الإطاحة بشخصين قاما بالسطو على مؤسسة تربوية في المدية

تمكنت مصالح أمن قصر البخاري بالمدية، نهاية الاسبوع الماضي، من توقيف شخصين، قاما بالسطو على مدرسة ابتدائية بمدينة قصر البخاري.

وجاءت هذه العملية، حسب بيان لذات لمصلحة الأمنية، بعد اتصال هاتفي من طرف مواطنين مفاده مشاهدتهم لشخصين يقومان بتسلق جدار أحد المدارس الواقعة بحي الزبرة.

لتتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان وقامت بتطويق محيطه، لمنع فرار المشتبه فيهما اللذان حاولا الهروب و تسلق جدار المؤسسة بعد مشاهدتهم لعناصر الشرطة تقترب منهما.

ومكنت الخطة الامنية المعتمدة عناصر الشرطة من توقيفهما واسترجاع المسروقات التي كانت مخبأة خارج محيط المدرسة.

وتمثلت المسروقات في جهاز اعلام آلي بجميع لواحقه، وجهاز تلفاز وأغراض أخرى، تم سرقتها من مخزن المدرسة.

كما تم معاينة كسر وتخريب في أقفال وسياج أبواب و نوافذ الأقسام.

ليتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري بالزبرة، وانجاز ملف قضائي ضدهم،

و تقديمهم أمام نيابة محكمة قصر البخاري.

أين تم ايداع المشتبه فيهما الحبس المؤقت، عن قضية السرقة، مقترنة بظرفي الكسر والتسلق.