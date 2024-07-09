الإطاحة بشخصين وحجز 15 كلغ كيف بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد بالعاصمة، الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخصين، وحجز قرابة 15 كلغ من المخدرات “كيف معالج”.

وحسب بيان لأمن العاصمة، جاءت قضية الحال بعد إستغلال لمعلومات، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تنفيذ عملية شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهما، أفضت إلى توقيفهما.

وتم ضبط وحجز 14 كلغ و900 غ من المخدرات الكيف المعالج. ومركبة سياحية تستعمل في نقل السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة وبيع ووضع للبيع وشراء قصد البيع والتخزين ونقل المخدرات بطرق غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود.