الإطاحة بشخصين وحجز 5670 قرص مهلوس بباتنة

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بنقاوس في باتنة من إحباط عملية تمرير شحنة من الأقراص المهلوسة بغرض المتاجرة قدرت بـ 5670 قرص نوع بريقابالين.

كما تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و28 سنة، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الأول المسمى “ش” البالغ من العمر 25 سنة ينحدر من ولاية الجزائر مسبوق قضائيا. والمشتبه فيه الثاني المسمى “ك.ي” البالغ من العمر 28 سنة وينحدر من ولاية أم البواقي.

وتعود حيثيات القضية لتاريخ 15 جانفي، حيث شكل أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بنقاوس دورية. وبمحاذاة مقبرة بلدية نقاوس أين لفت انتباههم سيارة نوع نفعية على متنها شخصين غريبين عن المنطقة.

وعند مشاهدة هذين الآخرين أفراد الدورية حاولا الفرار أين تم توقيفها وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا. أين تم العثور على مؤثرات عقلية متمثلة في 5670 قرص نوع بريقابالين 300 ملغ هندية المنشأ مخبأة بإحكام ومموهة داخل أجزاء السيارة. على إثرها تم اقتياد المشتبه فيهما والسيارة إلى مقر الفرقة لإتمام التحقيق.

ومواصلة للتحقيق تم وضع المشتبه فيهما تحت إجراء التوقيف للنظر والاستعانة بالثنائي السينوتقني مع تسخير صيدلي من أجل تحديد مواصفات الأقراص نوع بريقا بالين 300mg.

وعند استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتاريخ 22 جانفي. مع تسليم المركبة إلى مصالح الجمارك.