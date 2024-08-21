الإطاحة بشخصين يروجان المهلوسات بالطارف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم من الاطاحة بشخصان ينشطان ضمن شبكة اجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، البالغان من العمر 20 سنة و33 سنة ينحدران من بلدية الذرعان ولاية الطارف .

قضية الحال، بدأت أطوارها بمعلومات تفيد بوجود نشاط شبكة اجرامية مختصة في نقل، تخزين و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة على مستوى اقليم بلدية الذرعان مع حيازتهم لكمية معتبرة من المهلوسات لغرض توزيعها على مروجي هذه السموم.

العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط 1642 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ وترامادول و10 صفائح من الكيف المعالج.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف، عن قضية حيازة، نقل و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في اطار جماعة إجرامية منظمة.