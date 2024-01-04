الإطاحة بشخصين يروجان المهلوسات بديدوش مراد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين، بتهمة جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع بوصفات طبية صورية.

بالإضافة إلى جنحة حيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع باستعمال السلاح، وجنحة حيازة سلاح صيد من الصنف الخامس بدون رخصة.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود سيارة نفعية تحمل ترقيم ولاية مجاورة يقوم مالكها بنقل وترويج المؤثرات العقلية.

واستغلالا للمعلومة تم وضع نقطة مراقبة على مستوى حي بوصبع موسى ببلدية ديدوش مراد.

أين تم توقيف السيارة محل المعلومة بعد القيام بتفتيش المركبة ومالكها عثر بالمقاعد الخلفية لها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة داخل كيس بالمقاعد الخلفية.

ليتم على الفور توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. أين تم أخذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ليعثر على باقي المؤثرات العقلية مخبئة داخل منزله.

وأسفر التحقيق عن توقيف شريكه في الجريمة مع حجز حوالي 1200 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، سيارة نفعية مبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية.