الإطاحة بشخصين ينشطان ضمن عصابة مخدرات وحجز 2 كلغ من الكيف بالشراقة

تمكنت فرقة البحث و التحري التابعة للدرك الوطني بالشراقة من الإطاحة بعصابة مختصة في تخزين و نقل وبيع المخدرات من نوع الكيف المعالج لصالح تاجر مخدرات متواجد في حالة فرار، ينحدر من القرية بزرالدة، يدعى” ي.أ” ويكنى” حسين البوشي”، حيث أسفر التحقيق في قضية الحال من توقيف شخصين أحدهما ” ب.م”،”ح.ص.ح” وحجز أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج مخبأة بمحيط منزل المتهم” ب.م”.

انطلاق التحقيق في قضية الحال، جاء في إطار مكافحة الجريمة المنظمة التي قامت فرقة البحث والتحري بالشراقة بناءً على معلومات مؤكدة بخصوص شبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بالشراقة، حيث توصلت مصالح الأمن من خلال عملية ترسب لأحد عناصرها وسط أفراد العصابة، لعملية ابرام صفقة لبيع المخدرات و إخفائها، خطط لها المتهم”ب.م” لصالح المتهم الفار” ي.أ” المكنى” بحسين البوشي” الذي سلمه 2 كلغ من المخدرات. هذا الأخير الذي تعود على إخفاء المخدرات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 ألف و 100 ألف دج، حيث تم بعد عملية تفتيش لمنزل المشتبه فيه “ب.م” من حجز كمية المخدرات بمحيطه بالإضافة إلى سيارة كانت تستعمل في نقل الممنوعات، كما تم حجز هاتف نقال يعود للمتهم”ب.م” الذي عثر به على محادثات عن صفقات مخدرات و فيديو يصور مكان إخفاء كمية من المخدرات قام بها شخص يدعى” ح.ص.ح” المتهم الثاني في قضية الحال، والذي تبيّن تسلمه لكمية من المخدرات بغرض البيع مقابل مبلغ مالي كما تكفل بإخفاء كمية من المخدرات.

المتهم” ش.م” وبعد سماع أقواله، صرّح أنه تعرف على أحد الأشخاص المعروف باسم” حسين البوشي” المقيم بالقرية بزرالدة و الذي كان يدعمه بالمخدرات، حيث يقوم بإخفائها له مقابل حصوله على أموال، واعترف بأنه مسبوق قضائيا قضى سابقا عقوبة 8 سنوات حبسا وأن الظروف الاجتماعية قادته للعودة لعالم المخدرات.

من جهته المتهم الثاني” ح.ص.ح”، أكّد أنه يعرف المتهم “،ش.م” وهو الذي قام بتعريفه على تاجر المخدرات” حسين البوشي” وتراجع عن هاته التصريحات و تكفله ببيع المخدرات مقابل مبالغ مالية، وأنه تكفل مرة واحدة فقط باخفاء. كمية من المخدرات قيمتها 5 آلاف دج.

وعليه و أمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع مليوني دج غرامة مالية ضد المتهمان الموقوفان مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.