الإطاحة بشخص حاول تهريب سبائك من الذهب بسيدي بلعباس

تمكنت مصلحة البحث و التحري بالتنسيق مع أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس. من توقيف شخص حاول تهريب سبائك من الذهب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم توقيف سيارة سياحية ذات ترقيم أجنبي على متنها شخص يقوم بتهريب 4 سبائك من الذهب. حيث أن السبائك كانت مغلفة بورق الألمنيوم. ومخبأة بإحكام بجيوب معطف. وسبائك الذهب يقدر وزنها 2007,54 غرام. بالإضافة كذلك إلى العثور على مبلغ مالي بالعملة الاجنبية كان بحوزة الموقوف.