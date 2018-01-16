الإطاحة بشخص وحجز 1 كلغ من الكيف في براقي بالعاصمة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لدائرة براقي من توقيف شخص وحجز 1كيلوغرام من الكيف المعالج بحي بن طلحة.

وكشفت مصادر “النهار أونلاين”، أن المتهم يبلغ من العمر 37 سنة وهو رب أسرة وله أطفال.

مشيرة إلى أن فرقة الشرطة القضائية وبعد حصولها على معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يروّج للمخدرات.

حيث تم وضع خطة محكمة من قبل عناصر الأمن وتم متابعة خطوات وتحركات المتهم.

وبعد معلومة ثانية وإحضار أمر بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية تم مداهمة منزل المتهم بحي بن طلحة ببلدية براقي.

أين تم العثور على صفيحات من الكيف بقدر 1 كلغ وأسلحة بيضاء كان يستعملها المتهم.

أين تم إلقاء القبض عليه وتحويله على وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش بتهمة استهلاك وحيازة المخدرات.