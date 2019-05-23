الإطاحة بشخص يحترف سرقة السيارات في الجلفة

نجحت عناصر الأمن الحضري الرابع لأمن الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من وضع حدا لنشاط محترف السرقة من داخل المركبات.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الجاني مسبوق قضائياً، وفي عقده الثالث من العمر، تورّط في فعل السرقة بالكسر من داخل إحدى المركبات بحي بوتريفيس بمدينة الجلفة.

واستنادا لذات البيان، فإن وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة لذات الأمن الحضري لشكوى إحدى المواطنات، مفادها سرقة

بعض الأغراض من داخل مركبتها بعد تحطيم زجاجها الخلفي بحي بوتريفيس من قبل مجهولين.

مصالح الشرطة وفور تلقيها البلاغ، كثفت من عمليات البحث والتحري على الجاني إلى أن تم تحديد هويته وتوقيفه خلال وقت

وجيز بالقرب من مكان السرقة وبحوزته آلة حادة كان يستعملها في تحطيم زجاج المركبات، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور “خنجر”.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين صدر ضده بعد

إجراءات المثول الفوري حكم بخمسة سنوات سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار.