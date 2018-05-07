الإطاحة بشخص يستخدم جامعيات “جميلات” لإبتزاز موظفين والحصول على الأموال

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القصر التابعة لأمن ولاية بجاية، من إيقاف شخص يقوم بإبتزاز الموظفين،

بالإستعانة بفتيات جميلات قصد الحصول على مبالغ مالية.

تفاصيل القضية تعود إلى تقديم الضحية المدعو (ح.م،39 سنة)، موظف، المقيم بالقصر، بشكوى لأجل الإبتزاز والتهديد من طرف شخص مجهول للحصول على مبالغ مالية،

حيث تمكن الفاعل من الحصول على مبلغين ماليين من الضحية على مرتين، بعد أن قام بتهديده بتقديم شكوى ضده وفضحه أمام عائلته ومعارفه،

بعد أن قدم الضحية رقم هاتفه النقال لفتاة، حيث إدعى الفاعل بأن تلك الفتاة هي زوجته.

بعد التحريات في شأن القضية ومن أجل إيقاف الفاعل وبالتنسيق مع الضحية تم وضع خطة محكمة لإستدراج المشتبه فيه وإيقافه في حالة تلبس،

على إثرها إتفق الضحية على أن يسلم له مبلغ مالي يقدر بـ 05 ملايين سنتيم بنفس الطريقة السابقة،

وذلك بوضع المبلغ في ظرف مغلق داخل كيس بلاستيكي ووضعه في أحد الأكشاك المتواجد بمدينة القصر مقابل عدم التشهير به،

حيث كللت العملية بإيقاف الفاعل في حالة تلبس وبحوزته الكيس البلاستيكي الذي بداخل النقود، ويتعلق الأمر بالمدعو(ط.ح، 30 سنة)، المقيم بالقصر،

التحقيق أفضى إلى أن الفاعل يستغل الطالبات الجامعيات للإيقاع بضحاياه مقابل إعطاء مبلغ مالي لتلك الطالبات.

ملف جزائي أنجز ضد السالف الذكر لأجل قضية االتهديد والإبتزاز، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “أميزور” المختص إقليميا الذي أحاله على المحاكمة الفورية،

أين صدر في حقه عقوبة 6 أشهر حبس غير نافذة بالإضافة إلى العمل لمدة 72 ساعة لفائدة النفع العام.