الإطاحة بشخص يستغل “بيت الصابون” لتزوير ملفات الفيزا

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس شارع الشهداء بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. من توقيف مشتبه فيه في حالة تلبس ينشط في مجال التزوير وإستعمال المزور. في ملفات طلب الحصول على التأشيرات و تداول أوراق نقدية مزورة .

وبعد ورود معلومات إلى ذات المصلحة عن قيام شخص ينشط في مجال التزوير وإستعمال المزور. في ملفات طلب الحصول على التأشيرات بإستغلاله بطريقة شرعية لبيت الصابون بأحد أسطح العمارات التي يقطن بها.

واستغلالا للمعومة و للتأكد من صحتها تم وضع خطة محكمة بالترصد و مراقبة تحركات المشتبه فيه للإيقاع به في حالة تلبس. مع إخطار النيابة المختصة إقليميا ومباشرة التحريات في القضية.

وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش لكل من بيت الصابون و منزله، أسفرت العملية عن إيقافه. مع ضبط و حجز أوراق بيضاء عليها ختم دائري الشكل. وأخرى عليها ختم مستطيل الشكل لمديرية الضرائب، أوراق نقدية مزورة لفئة 1000 دينار جزائري .

كما تم العثور عرضيا على أدلة تثبت استغلال بيت الصابون كمكتب للقيام بعمليات التزوير. حيث تم ضبط وحجز: جهاز إعلام ألي ،آلة طباعة ونسخ. 3وثائق فارغة مؤشر عليهما مهيأة للاستعمال، وصل إيداع وثيقة بيومترية ، 5 أوراق بها بيانات مع تغيير الصور الشخصية. لنسخها في وصل إيداع طلب بطاقة التعريف الوطنية، وصل إيداع رخصة سياقة. نسخ رخص سياقة بنفس الاسم مع تغيير الصور الشمسية لهم. مجموعة أوراق ملونة خاصة بالإدارات لتزوير كشوفات الرواتب، وثائق لوكالات سياحية

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه عن القضية المذكورة أعلاه أمام النيابة المختصة إقليميا.