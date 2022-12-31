الإطاحة بشخص ينقل المهلوسات بطريقة لا تخطر على البال

تمكنت مصالح فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار بأمن ولاية الجزائر، من توقيف شخص وحجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، عالجت ذات الفرقة، قضية الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وجاءت قضية الحال بعد ورود معلومة مفادها قيام شخص بنقل المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الشرقية للبلاد.

ليتم إخطار النيابة المختصة إقليميا وبعد وضع خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه تمكنت الفرقة من توقيفه في حالة تلبس.

واسفرت العملية عن حجز 8880 قرص مؤثر عقلي كان بعضها مخزن بداخل تلفاز مسطح. و11 مليون سنتيم جزائري تعد من عائدات الترويج

وتلفاز مسطح. ومركبة سياحية كانت تستعمل في نقل هاته السموم.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

وسيتم تقديم المشتبه فيه، عن قضية تبييض الأموال والمتاجرة في المؤثرات العقلية مع العرض على الغير النقل باستحضار مركبة.