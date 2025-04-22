الإطاحة بشخص يُزوّر الوثائق الإدارية الرسمية وحجز 100 ختم إداري مقلّد بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار. بحر الأسبوع الماضي من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 45 سنة. عن قضية حيازة أختام رسمية مقلدة عمومية وخاصة، التزوير وإستعمال المزوّر في المحررات الإدارية المصرفية.

قضية الحال، تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت استغلالا لمعلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يحتمل قيامه بتزوير الوثائق الإدارية بمسكنه. حيث توصل محققو الفصيلة إلى تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه. أين أسفرت عملية تفتيش مسكن هذا الأخير عن ضبط وحجز 102 ختم إداري مقلد. أجهزة إعلام ألي وعتاد إستعمل في عملية التزوير . نماذج وثائق إدارية مزورة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطني يقدر بـ 05 ملايين و800 ألف سنتيم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانوية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

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