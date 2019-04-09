الإطاحة بشرطي ساعد بارون كوكايين على الفرار من المطاردة في وهران

كان يتعمد تسريب معلومات له عن كل عملية لتوقيفه

أوقفت مصالح الشرطة بأمن ولاية وهران شرطيا عن مهامه تحفظيا إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق القضائي وصدور الحكم في حقه.

على خلفية متابعته بجنح الحيازة والمتاجرة في المخدرات وسوء استغلال الوظيفة ومساعدة مبحوث عنه على الفرار من المسؤولية الجزائية.

بعد تعاونه مع بارون الكوكايين المدعو “البيضا” ومساعدته على الإفلات من قبضة الأمن بتسريبه لمعلومات لشريكه عن موعد توقيفه من طرف الشرطة.

وكانت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، قد كشفت خلال تحقيقاتها الموسعة عن المجرم الهارب المدعو “ف.ي” البالغ 35 سنة من العمر.

عن وجود عملية اختراق من داخل صفوفها حتى يتسنّى للمبحوث عنه من الإفلات من قبضتهم في كل عملية أمنية تنجز لتوقيفه من خلال الوشاية .

وتقديم معلومات بجميع تحركات عناصرها وموعد مداهمة المتهم، وهو ما جعله ينجح في الهرب وإفشال عمليتهم الأمنية.

وتوصلت تحقيقات فرقة مكافحة المخدرات على مستوى أمن ولاية وهران إلى تحديد هوية الشرطي الذي كان يُوصل المعلومات أولا بأول إلى بارون الكوكايين “البيضا”.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة وبتكتم كبير عن تفاصيل العملية، حيث توزع عناصر الشرطة بجميع الأماكن وأغلقت كافة المنافذ لتوقيف المجرم الفار.

حيث ضبط بحوزته 48غ من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، وأثناء التحقيق معه كشف عن مصدر معلوماته حول تحركات الأمن.

وهو زميلهم العامل بمركز الشرطة بالأمن الحضري السادس، والذي كان يتعامل معه ويزوّده بالمعلومات وبتحركات زملائه لمساعدته على الهروب في كل مرة.

وأثبت البارون “البيضا” صحة تصريحاته بعرض تسجيل للمكالمات تشير إلى وجود اتصالات بين الطرفين، ليلقى القبض على الشرطي وتم سماعه بمحضر رسمي.

قبل أن يعرض رفقة المتهم الثاني على العدالة، أين صدر في حقهما أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت وأحيل ملفهما للتحقيق على مستوى الغرفة التاسعة بمحكمة الجنح بوهران.