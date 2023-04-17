الإطاحة بشيخ قام بتخزين وعرض أسلحة نارية للبيع ذات مصدر أجنبي

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، من توقيف شخص. على إثر قيامه بنشاط غير قانوني يتمثل في تخزين وعرض للبيع أسلحة نارية ذات مصدر أجنبي.

وحسب تصريح المساعد بن علي سفيان قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة، على إثر هذه المعلومات تم تكثيف عنصر الاستعلام. وبعد تحديد عنوان مقر نشاط المعني.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. تم تفتيش مقر سكنه، حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 71 سنة.

وتم حجز بندقية من الصنف الخامس، 16 خرطوشة صيد عيار 12 و11، خرطوشة صيد عيار 16. مسدّس آلي من الصف الرابع ،45 طلقة نارية عيار 7.65 ملم.

وسيتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء فور استيفاء جميع الإجراءات القانونية.