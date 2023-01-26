الإطاحة بطبيبة مزيفة تسببت في وفاة طفل بعين الدفلى

تمكنت مصالح الشرطة بعين الدفلى، بمن توقيف إمرأة بحر هذا الأسبوع بعد ان افتتحت عيادة وهمية مختصة في علاج المخ والأعصاب وتسببت في وفاة طفل.

وحسب بيان لذات الهيئة، المشتبه فيها في العقد الرابع من العمر، تنحدر من إحدى ولايات شرق الوطن.

وتمت عملية توقيف المشتبه فيها بعد فتح تحقيق معمق تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة، إثر تسجيل حالة وفاة في ظروف غامضة لطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 06 سنوات.

وكان الضحية يعاني من الشلل الدماغي، ليبين التحقيق أن الطفل قبل وفاته خضع لحصة علاج يوم 20 جانفي الجاري لدى المشتبه فيها بمنزلها المتواجد بمدينة عين الدفلى والتي قامت بكرائه مؤخرا وخصصته كعيادة لممارسة نشاطها الغير قانوني بعد إدعائها أنها طبيبة مختصة في علاج أمراض المخ و الأعصاب.

كما أن المعنية كانت تروج لنشاطها المشبوه عبر حساب خاص بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك. بإسم عيادتها تعرض فيه اختصاصها وطريقة علاجها تتواصل من خلاله مع الزبائن وتحدد المواعيد.

وجاء في البيان أن التحقيق توصل كذلك إلى أن المشتبه فيها لا تحوز على أي مؤهل علمي أو شهادة تخول لها ممارسة مهنة الطب. كما ضبط بعيادتها الوهمية أغراض طبية كانت تستعملها في نشاطها المشبوه منها جهاز قياس الدم، سماعتين طبيتين وقفازات طبية.

المشتبه فيها أنجز ضدها ملف جزائي عن قضية انتحال مهنة منظمة قانونا “مهنة الطب”، والقتل الخطأ والنصب. وقدمت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى التي أمرت بإيداعها الحبس المؤقت.