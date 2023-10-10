الإطاحة بعشريني يحترف تزوير البطاقات المهنية الخاصة بالقضاة ورجال الامن

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شاب في العشرينات من العمر يدعى “م.م.علاء الدين ” يحترف تزوير البطاقات المهنية التي تصدرها هيئات عمومية منها أمنية.

بحيث جاءت عملية الايقاف في أعقاب تفتيش روتيتي على وسائل النقل الحضري بالعاصمة. أين تم ضبط وثيقة مزورة تخص بطاقة مهنية لرجال الشرطة قدمها المتهم لرجال الشرطة ليستعملها في تنقلاته مجانا.

للتمكن ذات المصالح في اطار التحقيق من حجز بطاقتين أخريتين واحدة تخص بطاقة الحرس الجمهوري. وأخرى تتعلق بالطلبة القضاة. بالاضافة الى جهاز اعلام الي ” كومبيوتر ” لدى اذن بالتفتيش لمنزل المتهم.

وفي الجلسة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، مثل المتهم ” م.م.ع” للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزورفي وثائق صادرة عن هيئات عمومية وانتحال مهنة منظمة قانونا، تبين أن المعني يمتهن جريمة التزوير، إلى درجة الهوس. مستعملا جهاز كومبيوتر. بحيث اعترف المعني بما نسب إليه من أفعال وتهم مصرحا بأنه يحوز على البطاقات الثلاث محل الجريمة، بغرض استعمالها في تنقلاته. كما أنه لم تكن له نية سيئة لحيازتها. وأن كل ما في الأمر هو شغفه وحبه المفرط في صناعة البطاقات المهنية جعله يتورط في قضية الحال.

كما التمس دفاع المتهم إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف. لكونه يعاني من مرض مزمن وغير مسبوق قضائيا لأول مرة يواجه المحكمة. كما أن جهله للقانون من جهة وسذاجته من جهة أخرى يخاطب المحامي المحكمة جعل موكله يقع في المحظور دون وعي منه بالخطورة التي وضع نفسه فيها.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم مع الايداع في الجلسة. ليقرر القاضي تسليط عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ. مع غرامة مالية مقدرة 50 الف دج مع الايداع في الجلسة.