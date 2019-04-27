الإطاحة بعشريني يحوز على مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية بقسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة

لتورطه في قضية حيازة مؤثرات عقلية والمواد الصيدلانية بصورة غير مشروعة قصد البيع والتوزيع، حسبما أفادت به ذات المصالح .

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مؤكدة وردت للفرقة تفيد بقيام أحد المشبوهين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قسنطينة.

عليه تم تكثيف التحريات والأبحاث والتي أثمرت بعد الإستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها بتحديد هوية هذا الأخير ومكان نشاطه

الذي يرتكز على مستوى حي لوصيف”بيكاسو”، الخطة العملية المحكمة والتطويق الجيد للمكان مكن من توقيف هذا الأخير

أسفل المستشفى الجامعي إبن باديس بتاريخ: 19/04/2019 في حدود الساعة “15:00” بعد الزوال وبحوزته 16 علبة دواء من نوع “نوروماد”،

بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما مكن تفتيش مقري سكن المعني بحيين مختلفين من المدينة بناء على إذن من السلطة المختصة

من حجز كمية أخرى تقدر بـ14 قنينة دواء سائل مخدر من نوع “سولبيريد”، بالإضافة إلى04 علب تحوي 80 قرص

من مختلف المؤثرات العقلية، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب ذات المصدر .

العملية النوعية التي قادتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما مكنت من حجز 400 قرص من المؤثرات العقلية و المواد الصيدلانية

بالاضافة الى 14 قنينة تحوي محلول سائل مخذر من نوع “سولبيريد” و كذا مبلغ مالي .

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم هذا الأخير أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية .