الإطاحة بعصابات إجرامية ومعالجة 31 قضية بعدة ولايات

عالجت فرق الشرطة القضائية، 31 قضية عبر مختلف مناطق الوطن من خلال إستعمال نظام التشخيص والبحث الجنائي.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني اليوم الجمعة، فقد تم توقيف عصابات إجرامية امتهنت عدة جرائم، حيث شهدت ولاية باتنة 7 قضايا فيما يخص السرقة.

بالإضافة إلى 4 قضايا بولاية خنشلة تعلقت بالضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض متبوع بالسرقة.

كما عرفت كل من ولاية برج بوعريريج والشلف تدخلات لفرق الأمن والتي أسفرت عن حل 6 قضايا تتعلق بالسرقة والإتجار بالمخدرات.

في حين، تدخلت مصالح الأمن بكل من ولاية البليدة، تندوف، سطيف، تيسمسيلت، الجزائر، بومرداس، أم البواقي، تيبازة، سكيكدة، أدرار من أجل 14 قضية والتي تم معالجتها.