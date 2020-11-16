الإطاحة بعصابات الأحياء وحجز أقراص مهلوسة بالدويرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالدويرة من الإطاحة بعصابات الأحياء وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.

أفادت ماصلح الدرك الوطني، في بيان لها، أنه تم توقيف 3 أشخاص وحجز 80 قرص مهلوس، نوع ريفوتريل و2 ملغ ومبلغ مالي يقدر بـ 100000 دج بالدويرة.

كما حجزت مع الموقوفون أسلحة بيضاء، سيف 80 سم، سيف 60 سم وكلونداري 5 نجوم.

وحسب ذات المصدر فإن المعنيون تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

العملية تمت بناءا على معلومات واردة إلى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالدويرة، مفادها قيام مجموعة من الشباب بترويج المخدرات والاقراص المهلوسة وسط حي 1040 بالرماضنية ببلدية الدويرة.

كما تمكنت الفرقة الاقلمية بولاد منديل من توقيف شخصين على مستوى حي 1032 وحجز 29 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدر بـ 2550 دج واسلحة بيضاء.