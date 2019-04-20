الإطاحة بعصابات المخـدرات في بومرداس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، من توقيف عصابة أشرار تتاجر في المخدرات.

كما تورطت في جرائم الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم السبت .

أين مكنت جملة النشاطات العملياتية التي قامت بها عناصر الفرقة بالتنسيق مع المصالح العملياتية من حجز 2697 قرص مهلوس

والقبض على 19 شخصا، تتراوح أعمارهم مابين 17 و60 سنة، ينحدرون من مختلف بلديات الولاية، يضيف المصدر ذاته.

أين تمت عمليات الترصد والقبض على المتورطين إثر شكاوى وتبليغات من طرف مواطنين حيث مكنت هذه المساهمات من وضع حد

لتلك العصابات التي كانت تهدد أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم و ممتلكاتهم و خاصة على أبنائهم،الذين يجرونهم لتعاطي تلك السموم.

ليتم إنجاز ملفات قضائية في حقهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية، وفق ذات المصدر .