الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة وحجز أسلحة بيضاء محظورة بشبيطة مختار في الطارف

أطاح، عناصر الشرطة القضائية بشبيطة مختار في ولاية الطارف، بعصابة تنشط في مجال عصابات الأحياء مختصة في الاعتداء على المواطنين.

وذلك باستعمال أسلحة بيضاء، وتم خلال هذه العملية توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة ، معروفين لدى مصالح الشرطة بسلوكياتهم الإجرامية.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، سيوف من صنع تقليدي وسكاكين وكذا عصي خشبية.

حيت تم تحويلهم على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية.

عملية التوقيف جاء بعد تلقي مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار بلاغ بخصوص وجود مشاجرة داخل احد أحياء المدينة.

وهذابين عصابتين إجراميتين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة ، وعليه تنقلت عناصر الشرطة القضائية مباشرة إلى عين المكان.

أين تمكنت من توقيف 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة جميعهم ينحدرون من مدينة شبيطة مختار، وبعد التحقيق معهم. تبين أن المعنيين ينشطون ضمن عصابات إجرامية في إطار عصابات الأحياء وسبب الخلاف هو لبسط نفوذ هذه العصابات على احد الأحياء.

ليتم من خلالها انجاز ضدهم ملفات قضائية، و تحرير محاضر سماع ، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، للنظر في التهم الموجهة إليهم.

و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار، حمل أسلحة بيضاء محظورة المشاجرة في الطريق العام والإخلال بالنظام العام.