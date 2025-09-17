الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط سكان سطاوالي وسيدي فرج

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة من الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان، بأحياء بلديتي سطاوالي وسيدي فرج.

العصابة كانت تستخدم الأسلحة البيضاء، وتعرِّض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم. إلى جانب الاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية على مرأى العامة.

العملية تمت على إثر تنشيط عنصر الاستعلامات وباستعمال تقنيات التحري الخاصة التي أفضت إلى تحديد أماكن عناصر هذه العصابة.

وقامت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، مدعمَّةً بأفراد من المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، من وضع حد لنشاط هذه العصابة. مع توقيف عناصرها الخطيرة في حالة تلبس، والبالغ عددهم 14 شخصاً، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية.

ومكّنت العملية من حجز كمية من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، بندقية صيد بحرية، وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة إلى هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر من عائدات الإجرام. مع حجز سيارة سياحية ودراجتين ناريتين، تستعمل في تنقل العصابة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.