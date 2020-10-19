الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء في بومرداس

تمكنت مصالح الأمن الحضري سي مصطفى ببومرداس، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء وتوقيف عناصرها البالغ عددهم 7 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنيين مسبوقين قضائيا، وتتراوح أعمارهم مابين 25 و40 سنة وينحدرون من بلدية سي مصطفى.

وتم توقيف المشتبه فيهم، بعد عملية شرطة موسعة، حيث أفضت التحريات المباشرة تحت إشراف النيابة إلى تفتيش مساكنهم.

أين تم ضبط وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وقذائف نارية ودرع واقي، وهي وسائل محظورة قانونا، كانت تستعمل لغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء.

كما تم العثور، خلال عمليات التفتيش، على كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات ترويج السموم.

وحسب ذات المصدر، ومُواصلةً للتحقيق، تم تحديد هوية شخصين ثبت ضلوعهما في القضية وتوقيفهما.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يضيف البيان.