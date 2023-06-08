الإطاحة بعصابة أحياء يقودها “بارون” تتاجر  بالمخدرات والأسلحة النارية بالعاصمة

أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة بحر الاسبوع الجاري، في توقيف جماعة إجرامية. تقود عصابة أحياء بحي درقانة شرقي العاصمة تضم 12 شخصا. يقودها مروّج مخدرات معروف لدى رجال الشرطة بنشاطه الاجرامي في المتاجرة بالممنوعات.

وفي العملية حسب مصادر ” النهار” فإن القضية انطلقت في اعقاب ورود معلومة مؤكدة. عن وجود شخص من ذوي السوابق العدلية معروف لدى المصالح الأمنية بنشاطه الاجرامي في عالم المخدرات.

وتفيد المعلومة أن المعني يقوم بالمتاجرة بالاسلحة النارية بدون رخصة من السلطات ، وعليه تم رسم خطة محكمة بتوقيفه.

كما أسفرت عملية مداهمة لمنزل المعني بحي درقانة عن حجز سلاحين نارين من الصنف السادس.

وفي اطار التحقيق، تم التوصل الى أحد الأشخاص من العاصمة، وشخصين آخرين من مدينة ” بريكة”. لولاية باتنة شرق الوطن، الذين تبين أنهما يقومان بصناعة نفس النوع من الأسلحة محل الحجز.

كما تمكن رجال الضبطية من تحديد هوية 8 أشخاص آخرين لهم علاقة بالمتهم الرئيسي مروّج المخدرات. يقطنون بنفس الحي، ولهم سوابق عدلية في استهلاك والترويج للمخدرات.

إذ أسفرت العملية الثانية عن حجز كمية معتبرة من مادة ” القنب الهندي” يقدر وزنها إجمالا ب400غ. وأسلحة بيضاء من مختلف الاحجام والاصناف.

كما أن المعنيين يشكّلون عصابة أحياء من خلال أفعالهم الاجرامية التي ارتكبوها بحي درقانة.

كما تم تقديم المشتبه فيهم الـ 12 أمام عميد القضاة لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس. للسماع اليهم في محاضر رسمية.

كما يواجه المشتبه فيهم حسب ذات المصادر تهما تتعلق بجناية تكوين جماعة اجرامية. وإصابة أحياء، حمل أسلحة من الصنف السادس بدون رخصة من السلطات، المتاجرة بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية.

هذا في انتظار ما تسفر عنه جلسة التحقيق خلال الساعات المقبلة.