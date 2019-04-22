الإطاحة بعصابة أشرار تمتهن سرقة المنازل بالبليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس ببوعرفة والتابع لأمن ولاية البليدة من القبض على عصابة أشرار تمتهن السرقة

قامت بسرقة أموال ومجوهرات من داخل منزل وحرقه لطمس أثر الجريمة، وحسب ذات المصدر فإن عملية توقيف المتهمين

جاءت على إثر شكوى تقدم بها مواطن أمام عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري بوعرفة مفادها تعرضه لعملية سرقة من داخل منزله

بعدها نشب حريق في المنزل، على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تبين بأن المشتكى منهم قاموا

بالولوج إلى منزل الضحية عن طريق تسلق جدار البيت، وقاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 430000 دج و مجموعة من الحلي،

بعدها قاموا بإشعال النار في المنزل لطمس أثار الجريمة، وعليه تم تكثيف الابحاث التي مكنت من تحديد هوية الفاعلين و إيقافهم،

ومن خلال التحقيق تبين بأنهم قاموا بإقتسام المبلغ المسروق وقاموا بشراء عدة أغراض منه، يضيف المصدر

حيث قاموا بشراء دراجة نارية بمبلغ 445000 دج ونظارات من النوع الرفيع وهاتف نقال بقيمة 53900 دج .

و حذاء رياضي بقيمة 22000 دج التي تم حجزها و تقديم المشتكى منهم الثلاث أمام العدالة، وفق ذات المصدر .