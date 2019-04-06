الإطاحة بعصابة أشرار زرعت الرعب وسط سكان حي جواد الطاهر بقسنطينة

تمكن عناصر أمن دائرة عزابة بسكيكدة من وضع حد لنشاط عصابة أشرار ينحدر عناصرها من ولاية عنابة، زرعت الرعب وسط سكان حي جواد الطاهر بالمدخل الشمالي لمدينة عزبة والأحياء المجاورة له من خلال إثارة شجارات دورية بسبب خلافات مع بعض شباب الحي.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الموقوفين اللذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وينحدورن من منطقتي البوني وعاصمة ولاية عنابة تم توقيهم تباعا، حيث تم توقيف عدد منهم إثر الشجار الأخير الذي شهده الحي المذكور ليلة أول أمس عندما تنقل المعنيون من ولاية عنابة على متن مركبات وحاولوا الاعتداء على أحد شباب الحي وٱخربن لأسباب لاتزال مجهولة باستعمال أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام و ألعاب نارية خطيرة ، ليتدخل بعدها شباب الحي ويختلط الحابل بالنابل، قبل تدخل مصالح الأمن التي تدخلت على الفور لقرب المكان من مقر للأمن.

التحقيق مع الموقوفين مكن من تحديد هوية بقية المعتدين ليتم توقيفهم بعد تمديد إقليم الاختصاص إلى ولاية عنابة ، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من سيوف وخناجر وغيرها مع أسلحة بيضاء، وكذا كمية من المؤثرات العقلية،بالإضافة إلى حجز سيارتين سياحيتين.

هذا ومن المنتظر تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية عن تهم تتعلق تكوين جمعية أشرار زرعت الرعب وسط السكان، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، حيازة مؤثرات عقلية.