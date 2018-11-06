الإطاحة بعصابة أشرار مختصة في السطو على المنازل بقالمة

أطاحت عناصر الدرك الوطني اليوم الثلاثاء، بنشاط عصابة أشرار مختصة في السرقة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة بقالمة.

وحسب مصادر عليمة، فقد أسفرت العملية عن حجز 3 قناطير من الحديد و5 لفائف شوكية، بالإضافة إلى أجهزة كهرو منزلية.

وأفضت التحقيقات، بعد شكوى أودعها الضحية صاحب فيلا التي تم السطو عليها وسط قالمة، الوصول إلى أحد الفاعلين و استرجاع المسروقات.

وبعد التحقيقات الأمنية و توسيع دائرة الإختصاص تم الوصول إلى باقي العصابة.

حيث تم تحرير محاضر سماع في حقهم لغرض تقديمهم أمام العدالة خلال الساعات القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم.