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الإطاحة بعصابة أشرار مختصة في السطو على المنازل بقالمة

أخبار الجزائر
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الإطاحة بعصابة أشرار مختصة في السطو على المنازل بقالمة
بقلم هشام قاسمي

أطاحت عناصر الدرك الوطني اليوم الثلاثاء، بنشاط عصابة أشرار مختصة في السرقة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة بقالمة.

وحسب مصادر عليمة، فقد أسفرت العملية عن حجز 3 قناطير من الحديد و5 لفائف شوكية، بالإضافة إلى أجهزة كهرو منزلية.

وأفضت التحقيقات، بعد شكوى أودعها الضحية صاحب فيلا التي تم السطو عليها وسط قالمة، الوصول إلى أحد الفاعلين و استرجاع المسروقات.

وبعد التحقيقات الأمنية و توسيع دائرة الإختصاص تم الوصول إلى باقي العصابة.

حيث تم تحرير محاضر سماع في حقهم لغرض تقديمهم أمام العدالة خلال الساعات القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم.


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