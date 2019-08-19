الإطاحة بعصابة أشرار مختّصة في سرقة الهواتف النقالة بالإدريسية في الجلفة

أوقفت أمن دائرة الإدريسية غرب الجلفة، أمس الأحد، 03 أشخاص لتورّطهم في قضايا سرقة مختلفة وأخرى متعلّقة بالحيازة والمتاجرة غير الشرعية في المخدّرات والمؤثرات العقلية.

حيث كشف مصدر “النهار”، أنّ المشتبه فيهم الموقوفين في العقد الثالث، تمّ على إثر قيام عناصر ذات الفرقة بدوريات شرطية بقطاع الاختصاص.

بعد أن لفت انتباههم ثلاثة أشخاص مشبوهين وبعد التقرب منهم قاموا برمي هاتفين نقالين، بالإضافة إلى أربعة أقراص مهلوسة من نوع “كيتيل” وقطعة صغيرة من المخدرات.

ليتم على إثر ذلك توقيفهم وتحويلهم لمقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات، حيث اتضح أن أحد الهاتفين النقالين كان محل تبليغ بالسرقة فيما سبق من قبل أحد المواطنين.

و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وتم حكم على اثنين منهم بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرت بعشرين ألف دينار جزائري.

أما ثالثهما فحكم عليه بستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار جزائري عن قضية سرقة الهواتف النقالة.

وعن قضية حيازة المخدّرات والحبوب المهلوسة، فقد حكم على أحد المشتبه فيهم الثالثة بستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار جزائري.