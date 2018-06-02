الإطاحة بعصابة أفارقة متخصصة في تزوير الـــدينــــار بخميــس مليــــانـــة

الشرطة تمكّنت من حجز أموال ومعدّات تستعمل في تقليد العملة

أطاحت ، مؤخرا، عناصر فصيلة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بمدينة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى بستة أشخاص شكلوا شبكة إجرامية اختصت في تزوير العملة الوطنية، اثنان من أفرادها أفارقة من دولة مالي، أحدهما يبلغ من العمر 32 والثاني 26 سنة، ويقيمان بطريقة غير شرعية على التراب الوطني، والبقية جزائريون تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة.

وحسب بيان إعلامي لمصالح الأمن، فقد جرت تفاصيل العملية في أعقاب تفطن عناصر شرطة الأمن الحضري الأول بحي «الدردارة» في مدينة خميس مليانة لحركة مشبوهة داخل الحي، لأشخاص قاموا بالتردد على أحد المنازل الشاغرة برفقة رعيتين إفريقيين أحدهما يحمل حقيبة، مما استدعى ترصدهم عن بعد لمدة زمنية، وهي الفترة التي عاينوا فيها دخول شخصين آخرين أحدهما يحمل حقيبة ظهرية إلى نفس المسكن، حيث كللت العملية بعد مضي مدة زمنية وفور خروجهم من ذات المسكن بإيقاف 4 منهم من ضمنهم الشخصان الأجنبيان، وقد عثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالي حقيقي قدره 125 مليون سنتيم وشريط لاصق وبودرة صفراء اللون، ليتم لاحقا تفتيش المسكن المعني، أين تم استرجاع الحقيبة التي كانت بحوزة الشخصين الأجنبيين وبها حزمة مغلقة ملفوفة بشريط التغليف الشفاف والشريط الأسود اللاصق، ظاهرها أوراق نقدية من فئة 2000 و1000 دج، وباطنها كمية معتبرة من أوراق حمراء وأخرى خضراء مقطعة بنفس مقاسات الأوراق النقدية موضوع عليها بودرة بيضاء وسائل كيميائي، إلى جانب ذلك تم حجز مبلغ 8000 دج وكذا معدات ووسائل أخرى تستعمل في تزوير وتقليد العملة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد التحقيق مع المعنيين، تبين أنهم شكلوا عصابة جراء اتفاق مسبق بينهم، فيما قاد التحقيق إلى مكان تواجد الشخصين الفارين والتضييق عليهما مما اضطرهما إلى تسليم نفسيهما إلى مصالح الشرطة. وقد تم بعد إتمام كافة الإجراءات وإنجاز ملف قضائي ضد المعنيين، تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أين خص أربعة منهم بينهم الأفارقة بالوضع رهن الحبس المؤقت، في حين خص البقية بالرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.