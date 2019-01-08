الإطاحة بعصابة إجرامية تتاجر في المخدرات ببومرداس

تمكن عناصـر الشرطة القضائية بأمن دائرة بغلية ببومرداس، من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 12 شخصا تورطوا في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، فإن العصابة تتراوح أعمارهم مــا بين 19 سنــة و 35 سنة، الذين كانوا يستعملون طرق الأحراش لتفادي المراقبة الأمنية.

كما كانوا يستعملون دراجات نارية مـن أجل تسهيل عملية تنقلهم لترويـج لتلك السموم، أين قام عناصر الشرطة بتتبع وترصـد تحركات المشتبه فيهم إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين.

ناهيك عن حجز كمية قدرت بـ 200 غــرام مــن الكيف المعالج كانت مجزأة و مهيأة للبيع و 13 قرص مهلوس، يضيف المصدر.

ليتم بعدها تحويلهم إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية، وبعد التحقيق معهم وسماعهم على محاضر رسمية.

تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس إلى غاية مثولهم أمام العدالة.