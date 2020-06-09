الإطاحة بعصابة إجرامية تروّج المخدرات وحجز نصف كيلوغرام من الكيف بقالمة

نجحت عناصر فرقة البحث والتحري والاستغلال بامن ولاية قالمة، في الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية مختصة في بيع و ترويج المخدرات،ط.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العصابة متكونة من 4 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 30 و 41 سنة ينحدرون من أحياء مختلفة من وسط المدينة، و اسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات ، قدرت بنصف كيلوا غرام من الكيف المعالج، على شكل صفائح مهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

وأضاف البيان أنه تم تحويل الموقوفين إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية.

كما أن عملية الاطاحة بنشاط العصابة، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة، مفادها وجود اشخاص بصدد ترويج و بيع كمية من المخدرات لبارون من خارج الولاية ، ليتم رسم كمين محكم للمجموعة و القبض عليهم في تلبس اثناء تسليم و استلام البضاعة ليتم بعدها تحويلهم على التحقيق الابتدائي.

هدا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، و سيتم تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار حيازة و ترويج المخدرات.