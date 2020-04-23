الإطاحة بعصابة إجرامية تهرب وتبيع الذخيرة وحجز 1000 خرطوشة صيد بسوق اهراس

نجحت، عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق اهراس، في الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية مختصة في تهريب و بيع الذخيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العصابة تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 36 سنة، حيت تم تحويلهم على التحقيق بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية الإطاحة بنشاط العصابة جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة، مفادها وجود اشخاص يقومون بتهريب الدخيرة وبيعها بالمناطق الحدودية.

ليتم استغلال المعلومة ووضع كمين لهم اين تم توقيفهم وحجز كمية معتبرة من ذخيرة الصيد قدرت بـ 1000 خرطوشة صيد عيار 16 ملم صنع ايطالي .

و قد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القليلة القادمة ، للنظر في التهم الموجهة إليهم، و المتعلقة أساسا في تكوين جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، لغرض حيازة وعرض وبيع ذخيرة و اسلحة صيد .