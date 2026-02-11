الإطاحة بعصابة إجرامية حاولت اغراق أحياء زرالدة بـ1249 قرص مؤثر عقلي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة الأسبوع المنصرم، من توقيف 5 أشخاص، ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان صُحفي اليوم الأربعاء، العملية مكّنت من حجز (278) غرام من مخدرات صلبة من نوع كوكايين و(1249) قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 19 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم، وأسلحة بيضاء متنوعة.

وأضاف ذات المصدر، أن ملابسات القضية العملية انطلقت إثر استغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بزرالدة.

وعليه قامت عناصر المصلحة بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيهم بعد وضع خطة محكمة.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تمّ توقيف المشتبه فيهم وتنفيذ أذون بالتفتيش لمنازلهم وحجز كمية من الممنوعات.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا ومتابعتهم جزائيا عن جناية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .