الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في السرقة بالعنف عبر “الفاسبوك”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث بابا علي بأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة. من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تتكون 3 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد الشبكة يقومون باستدراج ضحاياهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي. والإعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

أطوار القضية إنطلقت بعد فتح تحقيقات من طرف ذات المصالح بخصوص قيام مجموعة اجرامية باستدراج العديد من الضحايا. عن طريق عرض سلع بأسعار مغرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي .وعند قدوم الزبائن يتم الإعتداء عليهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة والإستلاء على ممتلكاتهم.

حيث أسفرت التحريات إلى تحديد هوية المعتدين و توقيفهم وإسترجاع مبالع مالية من عائدات السرقة. أين تم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا ،عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة بالتعدد متبوعة بالضرب والجرح العمدي بالأسلحة البيضاء.