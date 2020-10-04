الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في تهريب المعادن النفيسة بالطارف

تمكنت مصالح أمن دائرة بوثلجة في الطارف، من تفكيك والإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 3 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، ينشط أفراد العصابة والذين ينحدرون من ولاية غرداية، في مجال تهريب المعادن النفيسة والقطع الأثرية.

ومكنت هذه العملية، من حجز مجموعة من الأحجار النفيسة قدر وزنها بـ926 غ.

بالإضافة إلى قطع نقدية أثرية، وميزان الكتروني، وهواتف نقالة ومبلغ مالي من العملة الوطنية، ومركبة تستعمل في تنقلاتهم.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أنجز ضد المشتبه فيهم، ملف قضائي قدموا بموجبه الى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.