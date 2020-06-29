الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في صناعة وتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية في قالمة

نجحت عناصر الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، في الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية مختصة في صناعة وتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية.

العصابة تتكون من شخصين يبلغان من العمر 40 و 59 سنة ، ينحدران من ضواحي المدينة، وأسفرت العملية عن حجز 4 بنادق صيد عيار 12 و 16 ملم و بندقية حربية إضافة إلى مبالغ مالية بالعملية الوطنية و الأجنبية، و كذا 379 خرطوشة معبأة أجنبية الصنع وخراطيش فارغة مهيأة للإستعمال ومنظار ميداني و5 كلغ من مادة الرشم ساشم و 365 غرام من البارود و اسلحة بيضاء محظورة و لباس عسكري و4 سيارات كانت تستعمل من قبل افراد العصابة .

و حسب مصاد “النهار”، فإن عملية الإطاحة بنشاط العصابة الإجرامية جاءت إثر استغلال جيد لمعلومات دقيقة وصلت لمصالح الشرطة مفادها وجود أشخاص يتاجرون بالأسلحة النارية والذخيرة بطرق غير شرعية بمقر إقامة أحدهم، وبعد عملية البحث والتحري تم الوصول إلى الشخصين و بإذن من الجهات القضائية تم تفتيش بيتهما والعثور على المحجوزات السالفة الذكر .

و قد تم تحويل المشتبه فيهما على مقر فرقة الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية، وتحرير محاضر سماع في حق الموقوفان، لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات، للنظر في التهم الموجهة اليهما.

وقد وجهت لهما تهم تتعلق بحيازة ذخيرة حربية من الصنف الرابع لغرض المتاجرة بأسلحة نارية من الصنف الخامس، صناعة وتهريب لغرض المتاجرة بالذخيرة الحية من الصنف الخامس، حيازة مواد حساسة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، حيازة سلاح أبيض من الصنف الخامس بطريقة غير مشروعة مع حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.