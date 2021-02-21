الإطاحة بعصابة إجرامية وحجز 2 كلغ من القنب الهندي بالشط في الطارف

نجحت، عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي الشط بالطارف، في الإطاحة بنشاط عصابة تنشط في بيع وترويج المخدرات.

وتتكون هذه العصابة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 47 سنة، ينحدرون من إحياء مختلفة من بلدية الشط.

وأسفرت العملية عن حجز 2 كلغ من الكيف المعالج، على شكل صفائح مهيأة للبيع، كانت داخل الصندوق الخلفي لسيارة احدهم عند المدخل الشرقي للشط.

بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، و كذا أسلحة بيضاء محظورة.

ليتم تحويل الموقوفين، على مقر الشرطة لاستكمال التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية .

وتمت عملية الإطاحة بهم اثر ورود معلومات دقيقة، لعناصر الشرطة القضائية، التابعين للأمن الحضري الخارجي الشط.

وتفيد المعلومات بوجود أشخاص بصدد إبرام صفقة بيع كمية معتبرة من الكيف لبارون من ولاية قريبة من الطارف.

ليتم تتبع خطواتهم و ترصدهم، و مباغتة سيارتهم بالمدخل الشرقي للمدينة،

وبعد توقيفهم وإخضاعهم لعملية التفتيش والفحص القانوني، تم العثور على كمية معتبرة من الكيف.

وقدرت الكمية ب 2 كلغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر و أسلحة بيضاء محظورة.

ليتم تحويل المعنيين على التحقيق الابتدائي بمقر الشرطة .

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين من اجل تقديمهم أمام الجهات القضائية.

وذلك لأجل النظر في التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا في حيازة و ترويج المخدرات، باستعمال وسيلة نقل .